House of the Dragon stagione 3 | teaser infuocato con draghi in guerra – From Fire Comes Darkness!
HBO ha diffuso oggi il primo teaser della terza stagione di House of the Dragon, causando grande attesa tra i fan. Nel breve video, si vede un’epica battaglia tra draghi, con fiamme che illuminano il cielo di Westeros. Il titolo “From Fire Comes Darkness” suggerisce un’oscurità imminente. La scena mostra creature alati che si scontrano tra nuvole di cenere, mentre i personaggi sembrano prepararsi a nuove sfide. Il trailer lascia intuire che la guerra tra i draghi sarà più intensa che mai.
HBO ha rilasciato oggi il primo teaser trailer della terza stagione di House of the Dragon, il prequel di Game of Thrones che torna a infiammare Westeros. Il footage mostra i membri divisi della Casa Targaryen lanciarsi in battaglia, con sequenze piene di azione draconica e fuoco – un assaggio della guerra civile che escalerà. La tagline marketing è minacciosa: “ From Fire Comes Darkness ”. La nuova stagione include una massiccia sequenza di battaglia originariamente prevista per la seconda (ridotta a 8 episodi), spostata qui per dare più spazio all’epicità. Ryan Condal (showrunner) ha confermato deviazioni pragmatiche dal materiale di George R. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Leggi anche: House of the Dragon 3: è guerra totale fra i Targaryen nel trailer della nuova stagione
Leggi anche: Wings of fire di amazon supererà facilmente house of the dragonLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: House of the Dragon 3: il ritorno dei draghi è fissato per giugno su HBO Max (e domani arriva il teaser); A Knight of the Seven Kingdoms, l’episodio 4 batte House of the Dragon: il punteggio è da record; House of the Dragon: sinistra man-Cina; Il nuovo spin-off del Trono di Spade ha appena battuto il suo predecessore in modo sorprendente.
House of the Dragon 3: ecco quando arriva in tv e il primo teaser trailer da vedere subitoUn messaggio che sembra guardare in direzione di un nuovo capitolo se possibile ancora più oscuro e teso: il primo teaser trailer di House Of The Dragon 3 ... libero.it
House of the Dragon 3: Il primo trailer della terza stagione prepara il trono per RhaenyraLo spin-off de Il Trono di Spade dedicato ai Targaryen tornerà con la terza stagione a giugno: ecco il primo infuocato trailer e tutto quello che c'è da sapere. comingsoon.it
Una storia che nasce nel fuoco e vive in ogni singolo filo d’erba Una storia che si ascolta nel rumore delle onde del mare e che viaggia portata dal vento Una storia di chi non si stanca mai di scoprire. Una storia viva La mia. – A story born from fire, living facebook