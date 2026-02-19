House of the Dragon stagione 3 | teaser infuocato con draghi in guerra – From Fire Comes Darkness!

HBO ha diffuso oggi il primo teaser della terza stagione di House of the Dragon, causando grande attesa tra i fan. Nel breve video, si vede un’epica battaglia tra draghi, con fiamme che illuminano il cielo di Westeros. Il titolo “From Fire Comes Darkness” suggerisce un’oscurità imminente. La scena mostra creature alati che si scontrano tra nuvole di cenere, mentre i personaggi sembrano prepararsi a nuove sfide. Il trailer lascia intuire che la guerra tra i draghi sarà più intensa che mai.

HBO ha rilasciato oggi il primo teaser trailer della terza stagione di House of the Dragon, il prequel di Game of Thrones che torna a infiammare Westeros. Il footage mostra i membri divisi della Casa Targaryen lanciarsi in battaglia, con sequenze piene di azione draconica e fuoco – un assaggio della guerra civile che escalerà. La tagline marketing è minacciosa: “ From Fire Comes Darkness ”. La nuova stagione include una massiccia sequenza di battaglia originariamente prevista per la seconda (ridotta a 8 episodi), spostata qui per dare più spazio all’epicità. Ryan Condal (showrunner) ha confermato deviazioni pragmatiche dal materiale di George R. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

