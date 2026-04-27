House of the Dragon 3 | Il trailer anticipa il ritorno del Targaryen che ha fatto infuriare George RR Martin

Sembrava che Ryan Condal lo avesse cancellato per sempre dalla timeline televisiva, scatenando le ire (e un post infuocato sul blog, poi rimosso a tempo di record) di George R.R. Martin. Eppure, le ultime immagini della terza stagione di House of the Dragon rimescolano le carte in tavola. Il nuovo trailer ha mostrato un dettaglio che non è sfuggito all’occhio clinico dei duellanti di Westeros: un frame che sembra mostrare Helaena Targaryen durante un parto. Stiamo davvero per assistere al debutto del Principe Maelor, il grande escluso dello show? In breve. Il nuovo trailer di House of the Dragon 3 mostra Helaena Targaryen in quella che sembra essere una scena di travaglio.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - House of the Dragon 3: Il trailer anticipa il ritorno del Targaryen che ha fatto infuriare George R.R. Martin

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Rilasciato il trailer della terza stagione di House of the Dragon, in arrivo a giugno su HBO Max. x.com