Horror il ritorno della figlia | il rito sciamanico che terrorizza
Un nuovo film horror diretto da Lee Cronin racconta il ritorno di una figlia trasformata da un rito sciamanico. La produzione è firmata da Blumhouse e Atomic Monster. La pellicola si concentra sulle conseguenze di un rituale tradizionale che porta a un cambiamento inquietante del personaggio femminile. La narrazione si sviluppa attraverso le ripercussioni di questa trasformazione sul resto della storia.
?? Cosa sapere Lee Cronin dirige La mummia con la produzione di Blumhouse e Atomic Monster. Il film esplora il ritorno di una figlia trasformata da un rito sciamanico. Il nuovo horror di Lee Cronin, intitolato La mummia, trasforma il classico mito dei morti imbalsamati in una visione estrema incentrata su una bambina vittima di un rito sciamanico. La pellicola, frutto della collaborazione tra Jason Blum di Blumhouse e James Wan di Atomic Monster, esplora il ritorno a casa di una figlia scomparsa .🔗 Leggi su Ameve.eu
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