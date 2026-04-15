Un nuovo capitolo della saga horror arriverà nelle sale cinematografiche ad agosto. Il film, diretto da Leigh Whannell e James Wan, si intitola

Il nuovo capitolo della saga horror diretta da Leigh Whannell e James Wan, intitolato Insidious: Out of the Further, terrà impegnati gli spettatori nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo agosto. Le immagini inedite del trailer hanno già scatenato avvertimenti specifici per alcune categorie di persone, a causa di una sequenza particolarmente inquietante che coinvolge un ambito medico temuto da molti. Un pericolo psicologico per pazienti e professionisti. Le prime sequenze mostrate nel film sembrano suggerire una cautela necessaria per chiunque debba sottoporsi a cure odontoiatriche a breve termine o esercita la professione di dentista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Insidious: il nuovo horror che terrorizza chi ha paura del dentista

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