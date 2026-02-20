Ghostface terrorizza Roma Est | il ritorno di Scream 7 e la rassegna horror

A Roma Est, Ghostface ha fatto il suo ritorno con l’uscita di Scream 7, provocando paura tra i residenti. La paura si è diffusa durante la prima proiezione, che ha attirato molti appassionati di horror vestiti come i personaggi del film. La rassegna cinematografica dedicata al genere ha portato in città anche mostre di cosplay e incontri con attori. La serata si è conclusa con un grande entusiasmo tra i partecipanti, che hanno condiviso la loro passione per il cinema horror. La città si prepara alle prossime proiezioni.

Cosa: Uscita del film Scream 7 con eventi speciali, cosplayer e rassegna cinematografica dedicata al genere horror. Dove e Quando: UCI Cinemas Roma Est; evento cosplayer il 28 febbraio, promozioni e rassegna dal 21 febbraio al 9 marzo 2026. Perché: Un'occasione unica per i fan della saga di Kevin Williamson di incontrare l'iconico killer e collezionare gadget esclusivi che si illuminano al buio. Il brivido torna a scorrere lungo la via Collatina. Mentre la Capitale si prepara ad accogliere la fine dell'inverno, l' UCI Cinemas Roma Est decide di riscaldare l'atmosfera con una dose massiccia di adrenalina e suspense.