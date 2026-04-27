Horror coreano | Salmokji conquista i 2 milioni di spettatori

Il film coreano Salmokji ha superato i 2 milioni di spettatori in Corea del Sud al 27 aprile. Si tratta del primo horror di questa portata nel paese dopo otto anni. Il regista Lee Sang Min ha presentato un'opera che ha attirato l'attenzione del pubblico, portando il film a raggiungere questa significativa cifra di presenze nelle sale.

? Cosa sapere Il film Salmokji supera i 2 milioni di spettatori in Corea del Sud il 27 aprile.. Il titolo di Lee Sang Min è il primo horror coreano di questo calibro in otto anni.. Il 27 aprile 2026 segna un punto di svolta per il genere horror in Corea del Sud, con la produzione Salmokji: Whispering Water che ha ufficialmente superato la soglia dei 2 milioni di spettatori secondo i dati del Korean Box Office Information System. Questo traguardo trasforma la pellicola diretta da Lee Sang Min nel primo film horror coreano capace di raggiungere tale cifra negli ultimi otto anni, superando il precedente record stabilito da Gonjiam: Haunted Asylum.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Horror coreano: Salmokji conquista i 2 milioni di spettatori Notizie correlate Argentero conquista il web: Ligas vola a 1,5 milioni di spettatoriIl primo episodio del legal drama Original, interpretato da Luca Argentero, ha raggiunto la quota di 1 milione e 500 mila spettatori medi a distanza... Sanremo, la serata cover conquista oltre 10 milioni di spettatoriABBONATI A DAYITALIANEWS Ascolti solidi per la quarta serata su Rai1 La serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo ha registrato su Rai1, in...