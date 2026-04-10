Il primo episodio della nuova serie legale interpretata da un attore noto ha registrato 1,5 milioni di spettatori medi a 28 giorni dalla trasmissione iniziale. La serie, definita come un legal drama originale, ha attirato l’attenzione del pubblico, consolidando il suo successo online. La performance dello show si concentra sui dati di ascolto raccolti nel mese successivo alla prima messa in onda.

Il primo episodio del legal drama Original, interpretato da Luca Argentero, ha raggiunto la quota di 1 milione e 500 mila spettatori medi a distanza di 28 giorni dalla prima messa in onda. La serie, che segue le vicende di Lorenzo Ligas, si posiziona come il terzo titolo Original più seguito prodotto dal 2021 ad oggi. I numeri registrati nelle ultime sette giorni indicano una media di 992.000 spettatori su e Now. Il coinvolgimento del pubblico risulta massiccio: il tasso di completamento della visione tocca il 97%, con una permanenza che si attesta al 67%. Tra i ventotto giorni trascorsi dal debutto, si è registrato un incremento del 41% degli ascolti rispetto alla rilevazione dei primi sette giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Argentero conquista il web: Ligas vola a 1,5 milioni di spettatori

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