La quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, ha ottenuto su Rai1 una media di oltre 10 milioni 789 mila spettatori, con uno share del 65,6%. La trasmissione ha coinvolto un pubblico ampio, consolidando i dati di ascolto della serata. I numeri indicano una risposta positiva da parte degli spettatori durante l’evento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ascolti solidi per la quarta serata su Rai1. La serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo ha registrato su Rai1, in termini di total audience, una media di 10 milioni e 789 mila telespettatori, con uno share del 65,6%. Un risultato che conferma il forte richiamo della serata dei duetti, tradizionalmente tra le più attese della kermesse. Il confronto con l’edizione 2025. Numeri comunque inferiori rispetto allo scorso anno: nel 2025, infatti, la quarta serata del Festival condotto da Carlo Conti aveva totalizzato 13 milioni e 575 mila spettatori, raggiungendo il 70,8% di share. Il raffronto evidenzia quindi un calo sia in termini di pubblico medio sia di quota di mercato, pur mantenendo dati di ascolto molto elevati nel panorama televisivo italiano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sanremo, la serata cover conquista oltre 10 milioni di spettatori

Sanremo 2026, 10,8 milioni di spettatori con il 65.6% di share per la serata delle cover: gli ascolti della quarta serataGli ascolti di ieri del Festival di Sanremo 2026: quali sono i dati auditel, di share e di ascolto della terza serata andata in onda venerdì 27...

Sanremo 2026, 10,8 milioni di spettattori con il 65.6% per la serata delle cover: gli ascolti della quarta serataGli ascolti di ieri del Festival di Sanremo 2026: quali sono i dati auditel, di share e di ascolto della terza serata andata in onda venerdì 27...

Sanremo 2026 La Serata delle Cover

Contenuti e approfondimenti su Sanremo.

Temi più discussi: Serata cover Sanremo, vince Ditonellapiaga con TonyPitoni. I duetti; Sanremo 2026, serata cover: i momenti top e quelli flop; Sanremo 2026: la scaletta delle cover con 30 Big e ospiti speciali; Sanremo 2026, le pagelle della serata delle cover: Tredici Pietro senza voto. Viva la tromba di Sayf.

Sanremo 2026, la scaletta minuto per minuto della serata delle cover: ospiti il prof Schettini e Mister X, ecco la lista dei duettiDa Bianca Balti co-conduttrice a Francesco Gabbani ospite, ecco tutti i duetti della serata cover di Sanremo 2026 ... ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, recap serata cover: Tredici Pietro porta a sorpresa Morandi sul palco, frecciata di Grignani alla PausiniDalla provocazione sul palco ai problemi tecnici in diretta, fino alla vittoria finale: la notte delle cover regala spettacolo puro e momenti già virali. libero.it