Hormuz lo Stretto conteso Teheran coinvolge Mosca

Il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz è attualmente sospeso, con le autorità iraniane che mantengono il blocco. Nel frattempo, il governo di Teheran ha annunciato l'intenzione di coinvolgere Mosca in una gestione più diretta della questione, e si sta preparando a varare una legge che prevede il controllo militare dello stretto. La situazione ha attirato l'attenzione internazionale sulla delicata area strategica.

In Iran, il traffico marittimo a Hormuz resta bloccato. Teheran coinvolge Mosca nella crisi e prepara una legge per il controllo militare dello Stretto. Servizio di Pierluigi Vito TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Hormuz, lo Stretto conteso. Teheran coinvolge Mosca Hormuz, lo Stretto conteso. Teheran coinvolge Mosca Notizie correlate Economiche e distruttive: così Teheran mina lo Stretto di HormuzL’Iran rafforza il blocco dello Stretto di Hormuz cominciando a posizionare mine nel braccio di mare da dove, prima dell’avvio dell’operazione Epic... Leggi anche: Trump: “Apriremo lo Stretto di Hormuz con o senza Teheran” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L’Iran chiude Hormuz: gli Usa non hanno tolto il loro blocco; Iran riapre Hormuz, Trump mantiene il blocco navale: Ci prendiamo l'uranio. Teheran smentisce; Lo Stretto di Hormuz è aperto. Le navi possono passare. Meno male; Caos nello stretto di Hormuz: i Pasdaran prima aprono, poi richiudono, ma Msc Euribia riesce a passare. Hormuz, Trump: ho dato l'ordine di distruggere i posamine. In bilico i colloqui di venerdì a IslamabadMentre internamente, la Difesa gestisce il silurameneto del segretario della marina perchè inviso al capo del Pentagono Hegseth, ... rtl.it Stretto di Hormuz, i pagamenti imposti dall'Iran alle navi in transito sono legali?Mentre gli Stati Uniti hanno fatto scattare un blocco navale nello snodo strategico, Teheran riscuote pedaggi dalle navi in transito. Ma cosa dice il diritto internazionale? wired.it Lo stallo e l'incertezza dei negoziati fra Stati Uniti e Iran, accanto alle tensioni nello Stretto di Hormuz, fanno chiudere le principali piazze europee sotto la parità. Attesa per le riunioni di Fed e Bce nei prossimi giorni e per le trimestrali dei colossi tecnolog - facebook.com facebook Lo Stretto di Hormuz è più chiuso di prima. x.com