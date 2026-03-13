L’Iran ha iniziato a posizionare mine nello Stretto di Hormuz, rafforzando il blocco già in atto. Questa area chiave, prima dell’intervento, consentiva il passaggio di circa il 20% del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiale. Le operazioni sono parte di una strategia che mira a limitare i flussi energetici attraverso il canale. La mossa ha attirato l’attenzione internazionale sullo stretto strategico.

L’ Iran rafforza il blocco dello Stretto di Hormuz cominciando a posizionare mine nel braccio di mare da dove, prima dell’avvio dell’operazione Epic Fury passavano il 20% circa del petrolio e del gas naturale liquefatto del pianeta. La notizia era stata diffusa due giorni fa dalla Cnn ma adesso trova nuove conferme in un nuovo articolo del New York Times. Secondo l’emittente all news il posizionamento dei dispositivi esplosivi era limitato ma avrebbe potuto essere ampliato in quanto Teheran conserva ancora almeno l’80% delle sue piccole imbarcazioni e posamine. Mentre l’esercito Usa ha annunciato di aver distrutto le navi posamine iraniane più grandi, riporta adesso il quotidiano di New York, il regime degli ayatollah avrebbe cominciato ieri ad utilizzare imbarcazioni più piccole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Economiche e distruttive: così Teheran mina lo Stretto di Hormuz

