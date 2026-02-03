LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Alex Marquez svetta bene Bezzecchi e le Honda Bagnaia meglio di Marc Marquez nel day-1

Questa mattina a Sepang si sono aperti i test ufficiali della MotoGP. Pecco Bagnaia è tornato in pista dopo l’infortunio e ha fatto subito bene, migliorando il suo rendimento rispetto a Marc Marquez nel primo giorno. Alex Marquez ha dominato la prima giornata, mentre Bezzecchi e le Honda si sono comportati bene. La sfida tra i piloti è appena iniziata e i prossimi giorni saranno decisivi per capire chi avrà il passo giusto per la stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:31 Bagnaia ha fatto il suo rientro in pista e vedremo quale sarà il suo rendimento. 10:29 1’58?439 per Bezzecchi, mentre Joan Mir si porta avanti in classifica e scavalca Bagnaia. Quarto crono dello spagnolo sulla Honda 0?206 dalla vetta, che ha simulato un time-attack. 10:28 Tornando alla pista, Marc Marquez ha fatto giri piuttosto lenti, per tornare poi ai box. Probabilmente delle prove sulla moto solo per testare l’affidabilità. Bezecchi è nuovamente sul tracciato, completando la tornata in 1’58?943. 10:26 Martin ha parlato anche dei rumors di mercato, in riferimento a un “accordo in dirittura d’arrivo” tra Jorge e Aprilia dal 2027: “ E’ molto divertente sentire le voci e cosa dice la gente, ma se sono qui oggi è perché sono completamente concentrato sulla stagione 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Alex Marquez svetta, bene Bezzecchi e le Honda. Bagnaia meglio di Marc Marquez nel day-1 Approfondimenti su MotoGP Test Sepang2026 LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi tallona Alex Marquez, cresce Bagnaia. Marc Marquez in top-5 Questa mattina a Sepang, i piloti sono tornati in pista per i test ufficiali. LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi tallona Alex Marquez, cresce Bagnaia. Marc Marquez in cerca di feeling Questa mattina a Sepang si sono conclusi i primi test ufficiali della MotoGP 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su MotoGP Test Sepang2026 Argomenti discussi: IN DIRETTA: il test di Sepang minuto per minuto; MotoGP, da domani ci sono i test: come seguirli su Sky; MotoGP 2026. Test-Shakedown di Sepang (29, 30 e 31 gennaio) - LIVE; Dove vedere in tv i test di MotoGP, Sepang 2026: orari, calendario, streaming. LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi tallona Alex Marquez, cresce Bagnaia. Marc Marquez in cerca di feelingCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:12 A proposito di Alex Marquez, il pilota spagnolo della Ducati Gresini torna in pista. 10:10 Non tantissima ... oasport.it MotoGP, test di Sepang: risultati e tempi in diretta LIVE dalla MalesiaLuca Marini e Joan Mir al momento hanno toccato il massimo della velocità in pista arrivando con la loro Honda a 342,8 km/h. In fondo alla classifica ci sono invece tutte le Yamaha V4, che pagano dai ... sport.sky.it #MotoGP #SepangTest Prima ora di Test a Sepang con Alex Rins leader in 1'58"576, poi il super rookie Diogo Moreira in 1'58"829 a mezzo secondo dal suo best (1'58"338) dei Shakedown Test. Marco Bezzecchi è 3° (1'58"895), indovina un buon giro Toprak x.com Il turco prima dei test ufficiali a Sepang: C’è tanta differenza in percorrenza di curva: ho provato un attacco al tempo, ma il tempo non è venuto, proprio perché guidavo troppo con lo stile SBK - facebook.com facebook

