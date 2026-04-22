Honda 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

A partire dal 2026, Honda ha ridotto la sua gamma in Italia a sei modelli, tutti dotati di motorizzazioni ibride o completamente elettriche. Tra le versioni disponibili si trovano veicoli con tecnologia ibrida full hybrid a doppio motore e modelli esclusivamente elettrici. L’azienda ha aggiornato le opzioni di mercato, rendendo la gamma più compatta rispetto al passato. I prezzi e le caratteristiche specifiche di ogni modello sono stati pubblicati nelle ultime settimane.

Aggiornato 22 aprile 2026: Honda ha stretto la gamma italiana a sei modelli, tutti con motorizzazione ibrida e:HEV full hybrid a doppio motore o completamente elettrici. Gamma 2026: Jazz (26.900€), HR-V, Civic, ZR-V, CR-V e:HEVPHEV e e:Ny1 (elettrica 204 CV, 412 km WLTP). Garanzia estesa a 8 anni sull’ibrido completo di batterie i-MMD. Leggi anche: Toyota 2026 gamma · Mazda gamma · Suzuki gamma Honda è il terzo costruttore giapponese per vendite Italia dopo Toyota e Suzuki. La gamma 2026 è compatta — sei modelli — ma tutta elettrificata: ibride full e:HEV con il sistema a doppio motore i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive), plug-in sulla CR-V e un’elettrica pura (e:Ny1).🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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