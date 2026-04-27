Hockey | l’Italia sfugge al vantaggio e cede ancora alla Francia

Durante un’amichevole disputata all’IcePark di Angers, l’Italia ha perso 4-2 contro la Francia. La partita si è conclusa con la squadra italiana che non è riuscita a mantenere il vantaggio e ha subito ulteriori reti nel corso del match. Questa sfida rientra tra le sessioni di preparazione delle due nazionali prima di manifestazioni ufficiali.

? Cosa sapere L'Italia perde 4-2 contro la Francia nell'IcePark di Angers durante il test amichevole.. Il Blue Team di Jalonen si prepara ora per i quattro incontri contro la Gran Bretagna.. L’Italia cede per la seconda volta di fila contro la Francia nell’IcePark di Angers, chiudendo il mini ciclo di amichevoli con una sconfitta per 4-2 dopo il 5-2 subito nella sfida precedente. Il Blue Team di Jalonen ha affrontato un test estremamente fisico e nervoso, cercando di limare le lacune mostrate nella prima partita del confronto diretto con i Bleus. Nonostante una gestione iniziale delle penalità che ha messo in difficoltà gli avversari, la squadra azzurra non è riuscita a mantenere la costanza necessaria per piegare una difesa francese compatta e organizzata, subendo il colpo decisivo nel finale di gara.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hockey: l’Italia sfugge al vantaggio e cede ancora alla Francia Notizie correlate Hockey, un’ottima Italia cede alla Slovacchia: Azzurri ancora fermi a zero puntiGli azzurri cedono 3-2 alla Slovacchia ed escono a testa alta dalla sfida contro una delle favorite del torneo olimpico. Leggi anche: LIVE Italia-Francia 2-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: Reyes firma il vantaggio Una raccolta di contenuti Hockey ghiaccio: Italia sconfitta dalla Francia verso i MondialiIl miniciclo di amichevoli dell'Italia dell' hockey ghiaccio in Francia, contro la rappresentativa transalpina in preparazione ai Mondiali 2025 di Top ... oasport.it Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per le amichevoli contro la Francia: 26 i giocatori a disposizioneDopo il ko patito contro l'Austria (3-2 all'overtime), prosegue la marcia d'avvicinamento della nazionale italiana maschile di hockey ghiaccio ai Mondiali ... oasport.it