L’Italia ha perso contro la Slovacchia nel torneo di hockey su ghiaccio di Milano-Cortina 2026, a causa di errori difensivi che hanno permesso agli avversari di segnare più gol. La squadra azzurra ha mostrato miglioramenti rispetto alla partita precedente, ma non è riuscita a evitare la sconfitta. Durante la partita, gli italiani hanno tentato diverse azioni offensive senza trovare il modo di superare il portiere slovacco. Questa seconda sconfitta lascia l’Italia ancora senza punti nel torneo.

Seconda sconfitta per per l’ Italia di hockey su ghiaccio nel torneo maschile di Milano-Cortina 2026. Dopo il ko al debutto contro la Svezia, gli azzurri cedono 3-2 alla Slovacchia ma hanno il merito di restare in partita fino alla fine, dimostrando spirito e compattezza. Nonostante la sconfitta, contro una delle migliori formazioni del panorama mondiale (e bronzo olimpico nel 2022), tanti i segnali incoraggianti visti alla Milano Rho Ice Hockey Arena. Nel Gruppo B dominato proprio dalla Slovacchia con 6 punti, l’Italia resta ferma a zero punti. A 3 punti, invece, ci sono Finlandia e Svezia. L'Italia non è ancora eliminata e sarà impegnata sabato alle 16. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hockey, un’ottima Italia cede alla Slovacchia: Azzurri ancora fermi a zero punti

Approfondimenti su hockey ottima

L’Italia perde contro la Slovacchia nella partita di hockey su ghiaccio ai Giochi di Milano Cortina 2026, a causa di alcune imprecisioni difensive nel terzo periodo.

L’Italia ha perso contro la Slovacchia con il punteggio di 2-3 nella partita di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi, un risultato che mette a dura prova le speranze degli azzurri.

Ultime notizie su hockey ottima

Argomenti discussi: Laura Fortino: la medaglia d'oro Olimpica che sta portando in alto l'hockey su ghiaccio femminile in Italia; Hockey femminile e maschile alle Olimpiadi: come funziona la classifica dei gironi e chi passa il turno?; Storica vittoria dell’Italia: 4?1 alla Francia nell’hockey femminile; LIVE Italia-Germania 1-2, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta indolore per le azzurre.

LIVE Italia-Slovacchia 2-3, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: altra sconfitta a testa altaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live della partita fra Italia e Slovacchia termina qui! Il ... oasport.it

Hockey ghiaccio, un’Italia da non credere si arrende solo di stretta misura alla SlovacchiaArriva un'altra sconfitta per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo il K.O nella ... oasport.it

Svolta da maggio con i concerti. Abbiamo testato il nuovo impianto per Italia-Svezia di hockey: visuale ottima anche dall’ultimo anello - facebook.com facebook