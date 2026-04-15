Nel corso della partita di hockey su ghiaccio femminile tra Italia e Francia ai Mondiali del 2026, Reyes ha segnato il gol che ha portato l’Italia in vantaggio. La diretta trasmissione mostra momenti di pausa e rinnovato entusiasmo tra le giocatrici, con un time-out a 27 minuti e un commento che invita a continuare con impegno. La partita si sta svolgendo con ritmo serrato, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi sul ghiaccio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27.00 Time-out 26.00 Era quello che ci voleva. E adesso non bisogna accontentarsi, non bisogna fermarsi. Forza ragazze. 25:48 GOOOOOL GOOOOOOL GOOOOOOOOOOL GOOOOOOL! ANCORA REYESSSSSSSSSSSS ITALIA IN VANTAGGIO con una bordata da distanza ravvicinata! Assist di Stocker! Avanti così! 23:00 Si lotta su ogni disco 21:00 L’Italia parte con un buon piglio. Ma il canovaccio sembra lo stesso del primo periodo. INIZIO SECONDO PERIODO 20.19 Le squadre entrano nuovamente in campo. 20.18 Questi i risultati di oggi Norvegia-Cina 4-0 Ungheria-Slovacchia 0-2 20.17 Manca poco all’inizio del secondo periodo! 20.07 Rifacimento del ghiaccio in corso, piccola pausa per noi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Francia 2-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: Reyes firma il vantaggio

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