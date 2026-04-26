Tina Cipollari è stata sposata con un hair stylist con cui è rimasta per dieci anni. Dal loro matrimonio sono nati tre figli, di nome Matias, Francesco e Gianluca. Dopo la separazione, l'attenzione si è concentrata sulla sua vita privata e sulle relazioni passate. Nessun altro dettaglio relativo all'ex marito o ai figli è stato reso pubblico.

Tina Cipollari ha alle spalle un matrimonio durato dieci anni con l’ex marito e hair stylist Kikò Nalli, dal quale ha avuto tre figli: Matias, Francesco e Gianluca. Mattias Nalli è il più grande: è nato nel 2003, quindi ha vent’anni e fa l’università. Francesco Nalli è il secondogenito, nato nel 2006 e dunque a breve anche lui maggiorenne. Per adesso frequenta le superiori a Roma. Infine c’è il più piccolo, Gianluca Nalli, che frequenta anche lui le scuole superiori La scintilla tra i Tina Cipollari e l’ex marito è scattata nel 2003. All’epoca, Kikò era uno dei corteggiatori del programma e fu rapito dalla bellezza e dal fascino di Tina Cipollari.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex di Tina Cipollari e padre dei figli Matias, Francesco e Gianluca

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