HIP – Horeca Professional Expo debutta in Italia A BolognaFiere dal 19 al 21 ottobre il grande hub europeo dell’innovazione 4.0 e della formazione per bar ristoranti e hotel

Dal 19 al 21 ottobre 2026, BolognaFiere ospita la prima edizione italiana di HIP – Horeca Professional Expo, un evento dedicato al settore dell’ospitalità. La fiera presenta aree espositive, sessioni formative e opportunità di incontro tra professionisti del settore. La manifestazione si rivolge a bar, ristoranti e hotel, puntando a favorire l’innovazione e la crescita delle attività alberghiere e della ristorazione in Italia.

Bologna, 27 aprile 2026 – Contenuti formativi, aree espositive e occasioni di networking, il futuro dell’ospitalità arriva a BolognaFiere dal 19 al 21 ottobre 2026. HIP – Horeca Professional Expo porta per la prima volta in Italia uno dei più rilevanti format europei dedicati all’innovazione 4.0 del mondo Ho.Re.Ca. Si tratta infatti dell’unica piattaforma di business professionale del settore, che genera un ecosistema di innovazione per imprenditori e decision-makers. Il focus della manifestazione sarà il Congresso Hospitality 4.0, che riunirà oltre 400 relatori provenienti da diversi Paesi e proporrà un programma articolato in più di 20 summit verticali, dedicati ai diversi segmenti dell’ospitalità.🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - HIP – Horeca Professional Expo debutta in Italia. A BolognaFiere, dal 19 al 21 ottobre, il grande hub europeo dell’innovazione 4.0 e della formazione per bar, ristoranti e hotel Notizie correlate Salute: Italia punta a diventare hub europeo innovazione per longevità(Adnkronos) – Si è svolta ieri, a Milano, la tavola rotonda finale della prima edizione della Community Longevity+ di Teha Group, l’iniziativa nata... Come funzionano le polizze catastrofali obbligatorie dal 31 marzo per bar, ristoranti e hotel e quanto costanoA partire dal 31 marzo saranno obbligatorie per bar, ristoranti e hotel le polizze assicurative contro le catastrofi naturali, o polizze catastrofali. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Hip Horeca Professional Expo arriva a BolognaFiere; IL SOLE 24 ORE * ECONOMIA: HIP HORECA PROFESSIONAL EXPO ARRIVA A BOLOGNAFIERE. BolognaFiere, dal 19 al 21 ottobre debutta in Italia HIP - Horeca Professional Expo(Teleborsa) - BolognaFiere, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), ha comunicato che, dal 19 al 21 ottobre 2026, ospiterà il debutto in Italia di HIP - Horeca Pro ... finanza.repubblica.it BolognaFiere apre le porte al futuro dell’ospitalità con HIP – Horeca Professional ExpoDal 19 al 21 ottobre 2026 BolognaFiere diventa il cuore pulsante dell’ospitalità del futuro. HIP – Horeca Professional Expo. Si tratta di uno dei format più innovativi e influenti d’Europa, debutta in ... btboresette.com #HIP, Horeca Professional Expo debutta in Italia a @BolognaFiere, dal 19 al 21 ottobre x.com Il comparto frutticolo del Piemonte si è presentato a Macfrut. Fruit & Veg Professional Show, una fra le più importanti fiere europee del settore in Europa tenutasi in programma al Rimini Expo Centre da martedì 21 a giovedì 23 aprile 2026. Lo spazio della Regi - facebook.com facebook