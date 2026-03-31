Dal 31 marzo, bar, ristoranti e hotel sono tenuti ad adottare polizze catastrofali obbligatorie. Queste coperture assicurative sono state introdotte per tutelare le attività commerciali in caso di eventi calamitosi, come terremoti o alluvioni. Le polizze devono essere stipulate con compagnie autorizzate e il costo varia in base alle caratteristiche dell’attività e alla copertura richiesta.

A partire dal 31 marzo saranno obbligatorie per bar, ristoranti e hotel le polizze assicurative contro le catastrofi naturali, o polizze catastrofali. Si tratta dell’ultima espansione di una legge in vigore da anni ma la cui applicazione è stata più volte rimandata. La norma è stata pensata per spingere gli imprenditori a tutelarsi contro gli eventi meteo estremi, sempre più frequenti in Italia e che in passato hanno danneggiato gravemente interi distretti produttivi, causando la chiusura di moltissime imprese. La nuova espansione delle polizze catastrofali Quanto costa una polizza catastrofale Come funzionano le polizze catastrofali Perché... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Come funzionano le polizze catastrofali obbligatorie dal 31 marzo per bar, ristoranti e hotel e quanto costano

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