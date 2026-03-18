Il vaccino contro l’Herpes zoster non solo protegge dal virus, ma sembra anche avere un effetto positivo sul cuore. Studi recenti indicano che chi si sottopone alla vaccinazione mostra meno probabilità di sviluppare problemi cardiovascolari rispetto a chi non si vaccina. La scoperta ha attirato l’attenzione degli esperti, che ora analizzano i dettagli di questo possibile beneficio.

Non solo una protezione contro un virus subdolo: il vaccino contro l’Herpes zoster è uno ‘scudo’ per il cuore. A suggerirlo è uno studio presentato alla Sessione Scientifica dell’American College of Cardiology 2026: le persone con malattie cardiache immunizzate contro questo virus hanno avuto un tasso di eventi cardiaci gravi quasi dimezzato a distanza di un anno rispetto ai non vaccinati Lo studio ha analizzato oltre 246.822 adulti statunitensi con cardiopatia aterosclerotica, condizione causata dall’accumulo di placche nelle arterie che espone a problemi cardiaci importanti. “È stato dimostrato più volte che questo vaccino ha effetti cardioprotettivi nel ridurre infarti, ictus e decessi”, ha affermato Robert Nguyen dell’Università della California a Riverside, autore principale dello studio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L’insolito effetto salva cuore del vaccino contro l’Herpes zoster

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