Viagra e vaccino contro l’herpes zoster potrebbero contrastare l’Alzheimer

Un nuovo studio internazionale ha scoperto che il Viagra e un vaccino contro l’herpes zoster potrebbero aiutare a combattere l’Alzheimer. La ricerca ha evidenziato che questi farmaci, già approvati per altri scopi, mostrano potenzialità nel rallentare i danni cerebrali associati alla malattia. In particolare, il vaccino contro l’herpes zoster potrebbe ridurre l’infiammazione nel cervello, mentre il Viagra potrebbe migliorare la circolazione sanguigna. Questi risultati aprono nuove strade per terapie più efficaci contro l’Alzheimer. La ricerca continua a studiare come questi farmaci possano essere integrati nella cura.

Un nuovo studio internazionale ha identificato tre farmaci già approvati che potrebbero avere un ruolo inaspettato nella lotta contro il morbo di Alzheimer. Tra questi, un vaccino contro l’herpes zoster emerge come il candidato più promettente, insieme a Viagra (sildenafil) e riluzolo, farmaco per la malattia del motoneurone. Invece di sviluppare nuovi farmaci da zero, i ricercatori hanno analizzato 80 medicinali già utilizzati per altre condizioni, valutando il loro potenziale nel proteggere il cervello e ridurre il rischio di Alzheimer. La riproposizione consente un percorso più rapido, sicuro ed economico verso nuovi trattamenti, evitando i lunghi tempi (10-15 anni) e i costi elevati associati alla creazione di farmaci totalmente nuovi. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Viagra e vaccino contro l’herpes zoster potrebbero contrastare l’Alzheimer Leggi anche: Il vaccino contro l'herpes zoster può prevenire la demenza Vaccino contro l’herpes zoster: perché dopo i 50 anni può fare davvero la differenzaIl vaccino contro l’herpes zoster rappresenta una misura importante di prevenzione, soprattutto dopo i 50 anni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viagra e altri due farmaci potrebbero aiutare a prevenire l'Alzheimer; VACCINI KILLER / Il J’ACCUSE DI ROBERT KENNEDY CONTRO I PEDIATRI AMERICANI. Nuovi dati, con vaccino anti-Rsv meno ricoveri infarti ictus e riacutizzazioni Bpco e asmaRoma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - Nuovi dati sull'efficacia del vaccino adiuvato ricombinante contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) di Gsk ... iltempo.it