Nella cripta di San Magno ad Anagni si trova un dipinto raffigurante un uomo nudo, considerato unico al mondo. La guida Francesca Ascenzi descrive come questa rappresentazione sia collegata alla Bibbia dei poveri, un testo illustrato con le arti figurative. La chiesa ospita anche altre opere che contribuiscono a raccontare storie religiose attraverso immagini e simboli. La cripta è visitata da chi desidera approfondire il rapporto tra arte e fede in questo luogo.

La guida Francesca Ascenzi spiega come questa Bibbia dei poveri, raccontata con le arti figurative agli analfabeti dell'anno Mille, abbia un'anomalia che la rende un unicum: la Creazione dell’uomo è rappresentata secondo la visione del filoso pagano greco Platone e non secondo i dettami cristiani ma nei secoli è sopravvissuta ad ogni cancellazione. La Cripta di San Magno, nei sotterranei della Cattedrale di Anagni, aperta al pubblico nel 1994, è stata definita la "Cappella Sistina del Medioevo" per l'incredibile qualità e ottimale conservazione dei circa 540 mq di affreschi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hernica Saxa, cripta di San Magno ad Anagni: "Ecco perché l'uomo dipinto nudo in questa chiesa è unico al mondo"

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