Anagni Press Tour internazionale nelle Città Erniche nell’ambito del progetto di candidatura Hernica Saxa 2028

Dal 6 al 9 marzo, le Città Erniche partecipano a un press tour internazionale legato al progetto di candidatura HERNICA SAXA 2028 come Capitale Italiana della Cultura. L’evento coinvolge rappresentanti di diversi paesi e mira a promuovere il patrimonio e le peculiarità delle città coinvolte. Questo tour si inserisce in un programma più ampio di iniziative volte a sostenere la candidatura.

Un'occasione significativa per raccontare e valorizzare la storia, il patrimonio culturale, le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche di un territorio ricco di identità e di straordinarie potenzialità. Dal 6 al 9 marzo le Città Erniche saranno protagoniste di un importante Press Tour internazionale nell'ambito del progetto di candidatura HERNICA SAXA 2028 a Capitale Italiana della Cultura. L'iniziativa porterà sul territorio giornalisti provenienti da diverse parti del mondo e televisioni internazionali – dall'Argentina alla Russia – oltre a numerosi rappresentanti della stampa nazionale.

