Alla World Tech Conference di Milano, che si tiene dal 24 al 28 giugno, il nucleare torna a essere protagonista. I rappresentanti di diverse nazioni discutono di come questa fonte possa contribuire alla transizione energetica sostenibile. La discussione si concentra sulle nuove tecnologie e sui rischi, mentre l’Italia si prepara a fare scelte importanti sul futuro energetico.

Il nucleare sta progressivamente tornando al centro della strategia europea per la transizione energetica. In questo scenario, la World Tech Conference (Wtc), primo forum globale per il futuro digitale integrato organizzato da Micromegas Comunicazione, che si terrà a Milano dal 24 al 28 giugno, introduce una novità assoluta: il Pillar Nucleare, uno spazio dedicato non solo al ruolo dell'energia nucleare nella decarbonizzazione, ma anche al nuovo approccio strategico italiano, pensato per confrontarsi con le sfide europee e industriali del settore. "Con la Wtc - afferma Erminio Fragassa, presidente di Micromegas Comunicazione - vogliamo dar vita ad una piattaforma di incontro ad altissimo livello internazionale su tutti i principali temi della trasformazione tecnologica in atto in tutti i settori industriali grazie all'intelligenza artificiale, all'imminente avvento del quantum computing e alle deep-tech. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nucleare sostenibile, se ne discute alla World Tech Conference a Milano dal 24 al 28 giugno

Approfondimenti su World Tech Conference

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su World Tech Conference

Argomenti discussi: Armi nucleari negli investimenti Esg: l’Unione europea ha ucciso la finanza sostenibile; In Parlamento esperti di energia e di diritto bocciano il ritorno al nucleare; Legambiente, non ci sono numeri per dire che il nucleare è sostenibile; Il ruolo del nucleare nel futuro se ne parla a Perugia.

Il governo punta a un nucleare complementare alle rinnovabili. Peccato sia già stato bocciatoSecondo l'analisi Esys, il nucleare come baseload risulterebbe economicamente non competitivo rispetto alle rinnovabili con accumulo ... ilfattoquotidiano.it

C’è un macigno sulla strada di Pichetto Fratin per il nucleare: i referendum dell’87 e 2011. Se ne faccia una ragioneMetto a confronto due evidenze che parlano da sole: da un lato, le dichiarazioni sempre più disinvolte e coordinate di esponenti delle Regioni e del Governo a favore dell’atomo; dall’altro, la volontà ... notizie.tiscali.it

CIPS 2025: Aquascaping, Rare Goldfish & Tech Innovations (Video) Anche in italiano Join us at CIPS 2025 Guangzhou! Exclusive video and photos featuring world-class aquascaping, rare fish, and cutting-edge technology directly from Asia #a facebook