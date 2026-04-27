Una fan ha compiuto un gesto estremo nei confronti di Helena Prestes, ex concorrente del Grande Fratello 2024, dove si era distinta arrivando vicina alla vittoria, conquistando l’attenzione del pubblico e dei media. La Prestes, nota per la sua partecipazione al reality, si è trovata coinvolta in questa vicenda che ha suscitato molte reazioni online. La situazione è ora sotto verifica da parte delle autorità competenti.

Helena Prestes è stata tra le grandi protagoniste del Grande fratello 2024 dove ha sfiorato la vittoria andata a Jessica Morlacchi. La modella influencer tornerà tra poco in televisione come concorrente di The Fifty, il nuovo reality show di Amazon Prime video. Nel frattempo, la donna ha pubblicato alcune foto nel suo canale d'Instagram in cui mostra alcuni scorci della sua nuova vita a Lecco insieme a Javier Martinez. In una di queste immagini si vede un braccio di una fan con il seguente tatuaggio: "is very good". L'ammiratrice ha deciso d' incidersi sulla pelle una frase che Helena Prestes era solita dire all'interno del Grande fratello.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes, folle gesto da parte di una fan: cosa ha fatto

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