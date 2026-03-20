Helena Prestes, concorrente del Grande Fratello 2024, ha recentemente inviato un messaggio a Javier Martinez, suscitando l’attenzione dei media. La partecipante ha pubblicato un messaggio pubblico indirizzato all’altro concorrente, senza specificare dettagli o motivazioni. La sua presenza nel reality show ha riscosso consensi, e questa comunicazione rappresenta un nuovo capitolo nel percorso della sua esperienza televisiva.

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate del Grande Fratello 2024, dove ha trovato sia la popolarità che l'amore. La modella influencer è finita al centro dell'attenzione per dei nuovi tatuaggi che hanno incuriosito i suoi fans. In rete molti utenti hanno iniziato a domandarsi cosa rappresentassero le nuove scritte apparse sulla mano della 35enne di San Paolo. Ed ecco, che la donna ha deciso di rompere il silenzio, rivelando il significato dei suoi nuovi tatuaggi. Helena Prestes ha fatto una diretta nel suo canale abbonamento dove ha svelato il mistero. Un utente su X ha riportato quanto detto dalla donna su Instagram: "il tatuaggio ha due significati: la L di Luiz (il padre) e la J di Javier Martinez". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes, arriva un forte gesto per Javier Martinez: cosa ha fatto

Articoli correlati

Javier Martinez e quel gesto per Helena Prestes che ha emozionato i fans: cosa ha fattoJavier Martinez continua a far parlare di sé a distanza di tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello dove ha trovato una grande popolarità.

Helena Prestes sorprende Javier Martinez: cosa ha fatto l’ex gieffinaHelena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più unite dello spettacolo italiano.

HELENA PRESTES arriva alla partita di JAVIER MARTINEZ...clip esclusiva!!

Una raccolta di contenuti su Helena Prestes

Temi più discussi: Dopo la rivalità al Grande Fratello, Helena Prestes e Shaila Gatta si sfidano su Prime Video: saranno scintille; Helena Prestes ospite a Verissimo sabato 14 marzo; Helena Prestes, dove vive: la nuova casa a Lecco, l'open space total white, la vista mozzafiato; Il papà di Helena Prestes che malattia aveva? La modella brasiliana lo ricorda dopo la scomparsa.

Helena Prestes, la gelosia per Javier: 'Ci provano maschi e signorine, di tutto'In live Helena ha svelato che il fidanzato riceverebbe apprezzamenti sia da uomini che da donne: 'Mi sono messa in un pasticcio', ha scherzato ... it.blastingnews.com

Helena Prestes agisce contro offese e cattiverie: sul web si parla di diffide agli hatersTra i fan di Helena è festa grande: in queste ore, infatti, si è sparsa la voce che la modella avrebbe diffidato diversi utenti ... it.blastingnews.com

Helena Prestes è pura intensità. Ogni dettaglio parla di personalità, ogni posa racconta sicurezza e fascino. Una bellezza che va oltre l’estetica… è carattere, è energia, è presenza. #FBLifeStyle - facebook.com facebook