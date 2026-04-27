Helena Prestes e Javier Martinez hanno annunciato un nuovo appuntamento per i loro fan, confermando il loro impegno nel condividere aggiornamenti con il pubblico. Entrambi sono diventati noti al pubblico grazie alla partecipazione a un reality show. I due hanno recentemente comunicato questa novità tramite i loro profili social, suscitando interesse tra chi li segue. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sull'evento o sull'occasione.

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l'attenzione dei loro tanti fans che hanno iniziato ad apprezzarli dalla loro partecipazione al Grande Fratello. In queste ore, la modella brasiliana ed il pallavolista argentino hanno scatenato la loro fanbase per un annuncio. In particolare, la pagina ufficiale di Roma Sposa ha pubblicato un video su Instagram in cui vi sono presenti gli Helevier che dichiarano le seguenti parole: "Ci vediamo l'anno prossimo a Roma Sposa". Insomma, la coppia salvo sorprese sarà presente nuovamente alla fiera del matrimonio più importante d'Italia. Helena Prestes e Javier Martinez avevano partecipato all'evento negli scorsi mesi dove avevano registrato un grandissimo successo e ammaliato il pubblico sulla passerella.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e Javier Martinez danno l’appuntamento ai fans: l’annuncio

Helena Prestes, muro totale di Javier: perché questo silenzio

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