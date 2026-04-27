Hashish nascosto nel verde il fiuto di Lupin e Ares fa scovare la droga

Nella giornata del 27 aprile 2026, due cani da fiuto hanno individuato circa cento grammi di hashish nascosti tra le piante di una piazzetta. Poco dopo, sono stati trovati altri ottanta grammi di droga in un parco pubblico della città. Gli agenti hanno sequestrato la sostanza, che era stata occultata in diversi punti della zona. La scoperta si inserisce in un’operazione di controllo antidroga condotta nel centro urbano.

Bologna, 27 aprile 2026 – Cento grammi di hashish nascosti tra il verde di una piazzetta, altri oltre ottanta recuperati poco dopo in un parco cittadino. A scovarli non sono stati gli agenti in divisa, ma i loro colleghi a quattro zampe. È stata una settimana intensa per i l nucleo cinofili della polizia locale, entrato in azione con i cani Lupin e Ares in due diverse operazioni contro lo spaccio. Il primo intervento è scattato nella piazzetta La Veneta, una delle zone da tempo segnalate per episodi di degrado e consumo di stupefacenti. Qui Ares, appena entrato nell’area insieme agli agenti, ha puntato deciso verso un piccolo spazio verde. Sotto la vegetazione, ben nascosto, è stato rinvenuto un involucro contenente dieci confezioni sigillate di hashish, ciascuna da dieci grammi, per un totale di cento grammi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hashish nascosto nel verde, il fiuto di Lupin e Ares fa scovare la droga Notizie correlate Il pusher con un chilo di hashish nascosto nel garage: droga sequestrata con 6mila euroUn chilo di droga sequestrata insieme a circa 6mila euro in contanti e un giovane agli arresti, in flagranza di reato: questo il bilancio di una... Frosinone, maxi sequestro di 637 chili di droga: arrestata un'intera famiglia, hashish nascosto nel frigoÈ di tre arresti e oltre 637 chili di hashish sequestrati il bilancio di un’operazione antidroga condotta nella provincia di Frosinone. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Stretta contro lo spaccio: a Casal de' Pazzi 10 chili di hashish nascosti in casa. Caccia ai pusher su auto a noleggio; Il pusher con un chilo di hashish nascosto nel garage: droga sequestrata con 6mila euro; Il fiuto del cane Max scova la droga nascosta nel terreno: denunciato un 16enne; Oltre un chilo di hashish nascosto nella panciera: corriere della droga arrestato in stazione. Hashish nascosto nel verde, il fiuto di Lupin e Ares fa scovare la drogaBologna, 27 aprile 2026 – Cento grammi di hashish nascosti tra il verde di una piazzetta, altri oltre ottanta recuperati poco dopo in un parco cittadino. A scovarli non sono stati gli agenti in divisa ... ilrestodelcarlino.it Hashish nascosto nel cuscino della rsa, arrestato 53enne di NapoliUn intervento tempestivo, sviluppato con metodo investigativo, ha portato i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta a scoprire ... internapoli.it Un chilo di hashish e 9mila euro: il "tesoro" nascosto tra le mura di casa ift.tt/dME6bi4 x.com CASERTA - Hashish nascosto nel cuscino della RSA: arrestato 53enne - facebook.com facebook