A Frosinone, le forze dell'ordine hanno sequestrato più di 637 chili di hashish in un magazzino e arrestato tre persone, tra cui un'intera famiglia. L'operazione è stata condotta nel corso di un'indagine antidroga; parte della droga era nascosta all’interno di un frigorifero. L’intervento ha portato all’arresto dei tre soggetti coinvolti.

È di tre arresti e oltre 637 chili di hashish sequestrati il bilancio di un’operazione antidroga condotta nella provincia di Frosinone. Una donna di 32 anni, il fratello di 29 anni e la madre di 63 anni sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di un’indagine coordinata dalla Squadra mobile di Roma e dagli agenti locali. L’ingente quantitativo di droga è stato scoperto in un magazzino annesso all’abitazione della famiglia, insieme a materiale per il confezionamento e quasi 9.440 euro in contanti. Le indagini e la scoperta della droga Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Frosinone, maxi sequestro di 637 chili di droga: arrestata un'intera famiglia, hashish nascosto nel frigo

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