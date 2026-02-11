Zoe Trinchero l'avvocato della famiglia | L'assassino l'ha attirata in un luogo isolato era premeditato

Zoe Trinchero è stata attirata in un luogo isolato e uccisa, secondo quanto racconta l’avvocato della famiglia, Fabrizio Ventimiglia. La versione che emerge è che l’assassino aveva pianificato tutto e l’ha convinta con una scusa, per poi spingerla nel fiume. La famiglia chiede giustizia e si prepara a fare luce su quanto accaduto.

A Fanpage.it l'avvocato della famiglia di Zoe Trinchero, Fabrizio Ventimiglia, racconta come sarebbero andati i fatti la notte del femminicidio:"Attirata con una scusa e poi gettata nel fiume".

