Recentemente sono circolate voci riguardo a una possibile gravidanza di Zoë Kravitz, dopo che amici hanno riferito che Harry Styles sarebbe pronto a diventare padre. La coppia si starebbe preparando al matrimonio e alcuni testimoni affermano che entrambi avrebbero già in mente di avere un bambino. Al momento non sono stati rilasciati comunicati ufficiali da parte dei diretti interessati.

Dopo il fidanzamento e le voci di matrimonio, pare che Harry Styles e Zoë Kravitz siano pronti per allargare la famiglia. Secondo indiscrezioni raccolte tra amici e collaboratori dalla rubrica di gossip Page Six, il cantante britannico avrebbe rivelato il desiderio di diventare padre. Una notizia che non giunge del tutto a sorpresa, soprattutto perché prima del fidanzamento con Kravitz, Styles aveva più volte confidato la volontà di avere un figlio anche da solo. Ora però che le cose con l'attrice e modella sembrano procedere a gonfie vele, la tentazione di "costruire un nido" sarebbe diventata irresistibile. "Vuole davvero un bambino", racconta una fonte, "è da tanto che lo dice agli amici".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Harry Styles e Zoë Kravitz presto genitori? Gli amici: "Lui è pronto per diventare padre"

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Harry Styles e l’attrice Zöe Kravitz sono una coppia e, secondo le fonti a loro vicine, stanno insieme ogni momento libero delle loro agende sempre fitte di impegni. Spesso passeggiando per Roma (dove Harry ormai si sente a casa), New York e Londra. - facebook.com facebook