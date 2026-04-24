Recentemente è stato diffuso un gossip che riguarda Zoë Kravitz e Harry Styles, i due sono stati fotografati con un grande diamante all'anulare di Kravitz. La presenza di questo gioiello ha alimentato le speculazioni su un possibile matrimonio tra i due, anche se finora non ci sono comunicati ufficiali. Le immagini sono state scattate durante un evento pubblico, attirando l'attenzione di fan e media.

Un anello può cambiare tutto. Soprattutto se lo indossa Zoë Kravitz e al suo fianco c’è Harry Styles. Negli ultimi giorni, tra passeggiate romantiche e baci rubati per le strade di Londra, un dettaglio ha scatenato la curiosità dei fan: quel gioiello all’anulare sinistro è solo un accessorio o nasconde qualcosa di più? Chissà che il cantante non abbia davvero fatto la proposta all’attrice dopo nemmeno un anno di relazione. Zoë Kravitz e Harry Styles, l’anello fa sognare. Tutto è partito da alcune immagini circolate online: l’attrice Zoë Kravitz, figlia di Lenny Kravitz, paparazzata dal magazine The Sun nella capitale britannica insieme a Harry Styles, indossa un anello (che definire importante sarebbe riduttivo) proprio sulla mano “giusta”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Zoë Kravitz e Harry Styles, spunta un (mega) diamante: nozze in vista?

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