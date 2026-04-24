Zoë Kravitz e Harry Styles spunta un mega diamante | nozze in vista?

Da dilei.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente è stato diffuso un gossip che riguarda Zoë Kravitz e Harry Styles, i due sono stati fotografati con un grande diamante all'anulare di Kravitz. La presenza di questo gioiello ha alimentato le speculazioni su un possibile matrimonio tra i due, anche se finora non ci sono comunicati ufficiali. Le immagini sono state scattate durante un evento pubblico, attirando l'attenzione di fan e media.

Un anello può cambiare tutto. Soprattutto se lo indossa Zoë Kravitz e al suo fianco c’è Harry Styles. Negli ultimi giorni, tra passeggiate romantiche e baci rubati per le strade di Londra, un dettaglio ha scatenato la curiosità dei fan: quel gioiello all’anulare sinistro è solo un accessorio o nasconde qualcosa di più? Chissà che il cantante non abbia davvero fatto la proposta all’attrice dopo nemmeno un anno di relazione. Zoë Kravitz e Harry Styles, l’anello fa sognare. Tutto è partito da alcune immagini circolate online: l’attrice Zoë Kravitz, figlia di Lenny Kravitz, paparazzata dal magazine The Sun nella capitale britannica insieme a Harry Styles, indossa un anello (che definire importante sarebbe riduttivo) proprio sulla mano “giusta”.🔗 Leggi su Dilei.it

zo235 kravitz e harry styles spunta un mega diamante nozze in vista
© Dilei.it - Zoë Kravitz e Harry Styles, spunta un (mega) diamante: nozze in vista?

Notizie correlate

Zoë Kravitz avvistata a Londra con un anello con diamante in vista : matrimonio in arrivo con Harry Styles?C’è un dettaglio che, più di una dichiarazione o di una foto insieme, basta da solo a far esplodere il chiacchiericcio: un anello.

Leggi anche: Harry Styles e Zoë Kravitz, matrimonio in vista? L'anello dell'attrice fa esplodere il gossip

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Zöe Kravitz avvistata con un anello al dito. È fidanzata con Harry Styles?; Harry Styles e Zoë Kravitz, matrimonio in vista? L'anello dell'attrice fa esplodere il gossip; Zoë Kravitz e Harry Styles sono fidanzati? Ecco cosa c'è di vero (e cosa no); Zoë Kravitz e quell’anello che sa tanto di matrimonio con Harry Styles.

harry styles zoë kravitz e harryZoë Kravitz e Harry Styles, spunta un (mega) diamante: nozze in vista?Zoë Kravitz sfoggia un anello e i rumor su Harry Styles esplodono: tra Londra e Roma, la coppia sembra sempre più seria. Che ci siano nozze in vista? dilei.it

harry styles zoë kravitz e harryHarry Styles e Zoë Kravitz, l’anello dopo solo 8 mesi di relazione: È completamente innamoratoHarry Styles e Zoë Kravitz sarebbero fidanzati dopo pochi mesi insieme tra anello al dito e indiscrezioni sul loro amore ... rumors.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.