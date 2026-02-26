Sanremo emozione per l’omaggio ad Ornella Vanoni | la nipote canta ‘Eternità’

(Adnkronos) – Il festival di Sanremo rende omaggio ad Ornella Vanoni. La nipote della cantante scomparsa a novembre, Camilla Ardenzi, è stata invitata sul palco da Carlo Conti ed ha regalato al pubblico una interpretazione del brano della Vanoni 'Eternità', di Bigazzi e Cavallaro, che l'artista presentò al festival nel 1970 in coppia con I Camaleonti. Momento particolarmente emozionale sul finale, quando la voce che canta diventa proprio quella di Ornella Vanoni. —[email protected] (Web Info) Sanremo 2026, Ditonellapiaga chi è: in gara con il brano ‘Che fastidio!’ . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

