? Cosa sapere Christian Romanini presenta a Capriva del Friuli la raccolta poetica Stagjons pubblicata da Campanotto Editore.. L'opera in quattro lingue unisce la tradizione friulana alla cultura giapponese attraverso la poesia.. Giovedì scorso la sala comunale di Capriva del Friuli ha ospitato un pubblico attento per la presentazione di Stagjons di Christian Romanini, un’opera che intreccia la poesia degli haiku con le radici profonde del territorio friulano. L’incontro è stato aperto da don Maurizio Qualizza, che ha introdotto il valore dell’opera attraverso un legame storico e spirituale. Il sacerdote ha richiamato la figura di don Mario Marega di Mossa, missionario in Giappone, il quale aveva preservato una quantità enorme di documenti e testimonianze culturali nipponiche, oggi protette negli archivi vaticani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Haiku tra Friuli e Giappone: la poesia che unisce i popoli

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