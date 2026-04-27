Cagliari fiume umano per il 25 aprile | la memoria che unisce i popoli

A Cagliari, migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione il 25 aprile per ricordare la Resistenza. Il corteo, organizzato dall'Anpi e dal Comitato 25 aprile, si è snodato tra le strade della città e si è concluso in piazza Rimembranze, dove sono stati resi omaggi a due figure storiche. La manifestazione ha coinvolto cittadini di diverse età e si è concentrata sul valore della memoria collettiva.

? Cosa sapere Migliaia di persone sfilano a Cagliari il 25 aprile per la memoria della Resistenza.. Il corteo con Anpi e Comitato 25 aprile omaggia Gramsci e Lussu in piazza Rimembranze.. Migliaia di persone hanno invaso le strade di Cagliari questo 25 aprile per onorare la memoria della Resistenza, trasformando la città di Lussu e Gramsci in un immenso fiume umano contro l’oppressione nazifascista. Il clima fresco che ha accompagnato la giornata ha fatto da cornice a una partecipazione straordinaria, che ha le generazioni riunirsi sotto i simboli della Costituzione. Il corteo è partito da piazza Garibaldi, dove una corona celebrativa ha aperto la sfilata come segno di un rispetto che non accetta tramonti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, fiume umano per il 25 aprile: la memoria che unisce i popoli Notizie correlate Levanto, il 25 aprile tra fede e musica: la memoria che unisce il borgoLa comunità di Levanto si prepara a onorare la memoria storica del Paese con una serie di momenti commemorativi previsti per sabato 25 aprile. 25 Aprile, Prefetto Ciaramella: "Data che unisce la memoria storica alla coscienza civile"“Il 25 aprile 1945 segnò il culmine di un percorso di riscatto nazionale, restituendo al nostro Paese la libertà, la dignità e la possibilità di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Cagliari, un fiume d'acqua potabile sgorga da settimane in via Flavio Gioia: Serve un intervento risolutivo -VIDEO; Liberazione, Cagliari invade le strade: 5mila in marcia per la Resistenza; Cagliari e il 25 aprile: il battito antifascista della città di Lussu e Gramsci. Campionati Europei Under23 di SCHERMA - Cagliari - Manuela Spica e Matilde Molinari conquistano la medaglia di bronzo individuale rispettivamente nella sciabola e nel fioretto femminile! - facebook.com facebook Settore giovanile, #RomaUnder18 ripresa a #Cagliari. Primi aspettando l’ #Inter @sergiocarloni_ #ASRoma x.com