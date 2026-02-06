Andrea Messori | tra musica e poesia un percorso artistico che unisce parola e suono

Andrea Messori, nato a Correggio nel 1993, si dedica alla musica e alla poesia. Ora si esibisce sui palchi locali, portando avanti un percorso che unisce parole e suoni in modo semplice e naturale.

