La morte di Antonio Zichichi ha suscitato reazioni di cordoglio tra i politici italiani di ogni parte. Da Schlein a Liris, tutti hanno espresso il loro rispetto e gratitudine per il suo lavoro come scienziato e divulgatore. Guido Liris ha ricordato con affetto i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, un’eccellenza mondiale che ha contribuito alla crescita dell’Abruzzo. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della fisica e della scienza italiana.

Il saluto dalla politica bipartisan al fisico, scienziato e divulgatore Antonio Zichichi. Il ricordo e il ringraziamento del senatore Guido Liris per i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, eccellenza mondiale e motivo di crescita per l'Abruzzo. Il cordoglio di Schlein, Fontana, La Russa, Tajani e Giuli L'Italia saluta uno dei suoi più grandi uomini di scienza. La morte di Antonio Zichichi lascia un vuoto profondo non solo nel mondo accademico ma anche nel tessuto culturale e civile del Paese. Fisico di fama internazionale, scienziato e divulgatore instancabile, è stato per generazioni di studiosi e studenti un grande punto di riferimento.

Roma piange la scomparsa di Antonino Zichichi, uno dei fisici più noti e stimati in Italia.

La scomparsa di Valentino ha suscitato profondo cordoglio in vari settori, dalla politica allo spettacolo.

