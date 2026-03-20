Addio a Umberto Bossi il Senatùr che ha segnato un’epoca della politica italiana

È morto il fondatore della Lega Nord, figura chiave della politica italiana. È stato tra i protagonisti della Seconda Repubblica e ha avuto un ruolo centrale nel dibattito su federalismo e autonomia. La sua presenza ha influenzato il panorama politico del paese per molti anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il movimento politico di cui è stato il volto.

Fondatore della Lega Nord, è stato tra i protagonisti della Seconda Repubblica e del dibattito su federalismo e autonomia. La politica italiana perde uno dei suoi protagonisti più influenti e controversi degli ultimi decenni. È morto a Varese Umberto Bossi, aveva 84 anni. Fondatore della Lega Nord, è stato il simbolo di una stagione politica che ha ridefinito gli equilibri del Paese, portando al centro del dibattito temi come il federalismo e l’autonomia territoriale. Nato a Cassano Magnago, Bossi entra sulla scena politica nazionale alla fine degli anni Ottanta, dopo aver fondato la Lega Lombarda. L’approdo in Parlamento nel 1987 segna l’inizio di una lunga carriera caratterizzata da toni diretti, spesso provocatori, e da una forte impronta identitaria. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Addio a Umberto Bossi, il Senatùr che ha segnato un’epoca della politica italiana Articoli correlati Leggi anche: Addio ad Umberto Bossi, il Senatùr della politica italiana Leggi anche: Addio ad Umberto Bossi, dalla fondazione della Lega alle critiche a Matteo Salvini: così il Senatùr ha rivoluzionato il linguaggio della politica È morto Umberto Bossi. Addio al 'senatùr'. Aveva 84 anni Una selezione di notizie su Umberto Bossi Temi più discussi: Addio a Umberto Bossi: morto a 84 anni il fondatore della Lega Nord; È morto Umberto Bossi. Addio al 'senatùr'; Addio a Umberto Bossi, il fondatore della Lega; Addio a Bossi, il federalista pioniere dell’odio anti migranti. Umberto Bossi, addio al fondatore della Lega. Zaia: «Un grande visionario: ha dato voce a chi non ce l'aveva più»«Mi ha chiamato l'ultima volta circa un mese fa. Era innamorato di noi veneti, diceva che siamo i più identitari di tutti». Luca Zaia, perché l'ha ... ilgazzettino.it Addio a Umberto Bossi, il Senatùr, è stato il fondatore della LegaÈ morto Umberto Bossi, fondatore della Lega. Dalla nascita del movimento negli anni ’80 all’ascesa politica, fino alla caduta: la sua storia. lavocedivenezia.it Il popolo della Lega Nord piange il suo fondatore Umberto Bossi. Ha segnato la vita politica della Seconda Repubblica ed è parte integrante della storia del centrodestra italiano. Si è spento a 84 anni. - facebook.com facebook Umberto Bossi, l'omaggio del figlio Renzo: "Una vita di battaglie" x.com