GWM rivoluziona il futuro | AI e oltre 1.300 km di autonomia

Durante un evento a Pechino, il produttore di auto ha presentato la piattaforma modulare Guiyuan, che offre un’autonomia superiore a 1.300 chilometri. La nuova piattaforma è destinata a veicoli elettrici e rappresenta un passo avanti nella tecnologia di bordo. La presentazione ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e media specializzati nel settore automobilistico.

? Cosa sapere GWM presenta a Pechino la piattaforma modulare Guiyuan con autonomia superiore a 1.300 km.. La nuova architettura integra intelligenza artificiale e motorizzazioni da idrogeno a elettriche.. A Pechino, presso il Capital International Exhibition Center, Great Wall Motor svela la sua strategia per la mobilità del domani durante l’Auto China 2026, puntando su un ecosistema che integra intelligenza artificiale, diverse fonti di energia e capacità off-road avanzate. Lo stand B5 della manifestazione diventa il fulcro di una presentazione che mira a ridefinire il concetto di guida attraverso la piattaforma GWM ONE S e una gamma di veicoli che spaziano dal mondo urbano a quello professionale e sportivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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