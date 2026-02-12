La Cina fa un passo avanti nel campo delle auto volanti. La compagnia aerospaziale cinese ha appena completato il primo volo del suo nuovo modello. Si tratta di un veicolo elettrico che può anche volare, raggiungendo una velocità di 150 kmh e un’autonomia di 300 km. Per ora, il test è andato bene e si pensa che in futuro potrebbe cambiare il modo di spostarsi in città.

Mentre negli Stati Uniti iniziano le prevendite dell'auto volante Pivotal Helix, che non è una vera auto, costa 190 mila dollari e può solo volare per una trentina di chilometri, in Cina l'accademia della compagnia statale di scienza e tecnologia aerospaziale effettua il primo volo del suo veicolo Vtol (Vertical Take-Off and Landing) elettrico che, almeno sulla carta, è decisamente più competitivo. A impressionare di questo veicolo modulare, che è sia un'auto che un aereo, sono sia la velocità massima che l'autonomia. Il Vtol dell'azienda aerospaziale cinese è composto da due parti: una piccola e leggera auto elettrica a due posti e un modulo aggiuntivo per il volo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto volanti: in Cina raggiunti i 150 orari e un'autonomia di 300 km

