Milan Gullit nella ‘Hall of Fame’ | premiato a ‘San Siro’ prima della partita contro la Juventus

Da pianetamilan.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della partita tra Milan e Juventus, è stato annunciato che Ruud Gullit è stato inserito nella 'Hall of Fame' come uno dei migliori centrocampisti della storia. L’evento si è svolto allo stadio San Siro, con il giocatore presente tra il pubblico. La cerimonia ha visto la consegna di un premio commemorativo, mentre Gullit ha assistito alla partita insieme a tifosi e altri ospiti.

Il 'Tulipano Nero' olandese ha ricevuto il trofeo, realizzato da Tiffany & Co, in quello che è stato il suo stadio, il 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, nell'immediato pre-partita di Milan-Juventus, partita della 34esima giornata della Serie A 2025-2026. Un momento che è stato denso di emozione, tanto per l'ex giocatore quanto per gli oltre 75mila spettatori presenti allo stadio. Gullit ha indossato la maglia del Milan prima per sei stagioni, dal 1987 al 1993, e, successivamente, nei primi mesi del 1994, per un totale di 171 partite. Ha segnato 56 gol e fornito 38 assist. Con il Diavolo, allenato da Arrigo Sacchi prima e Fabio Capello poi, il 'Tulipano Nero' ha vinto 3 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e 2 Supercoppe Europee.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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