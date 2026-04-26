Milan Gullit nella ‘Hall of Fame’ | premiato a ‘San Siro’ prima della partita contro la Juventus

Prima della partita tra Milan e Juventus, è stato annunciato che Ruud Gullit è stato inserito nella 'Hall of Fame' come uno dei migliori centrocampisti della storia. L’evento si è svolto allo stadio San Siro, con il giocatore presente tra il pubblico. La cerimonia ha visto la consegna di un premio commemorativo, mentre Gullit ha assistito alla partita insieme a tifosi e altri ospiti.

Il 'Tulipano Nero' olandese ha ricevuto il trofeo, realizzato da Tiffany & Co, in quello che è stato il suo stadio, il 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, nell'immediato pre-partita di Milan-Juventus, partita della 34esima giornata della Serie A 2025-2026. Un momento che è stato denso di emozione, tanto per l'ex giocatore quanto per gli oltre 75mila spettatori presenti allo stadio. Gullit ha indossato la maglia del Milan prima per sei stagioni, dal 1987 al 1993, e, successivamente, nei primi mesi del 1994, per un totale di 171 partite. Ha segnato 56 gol e fornito 38 assist. Con il Diavolo, allenato da Arrigo Sacchi prima e Fabio Capello poi, il 'Tulipano Nero' ha vinto 3 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e 2 Supercoppe Europee.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Gullit nella ‘Hall of Fame’: premiato a ‘San Siro’ prima della partita contro la Juventus Notizie correlate Milan-Juventus, ‘San Siro’ sold out per il big match: sarà premiato Gullit nel pre-partitaDomani, domenica 26 aprile, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026, e secondo... Leggi anche: Milan, tre leggende nella storia: Ancelotti, Gullit e Kakà entrano nella Hall of Fame Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Milan-Juve, San Siro verso il tutto esaurito. Gullit premiato nel prepartita; Milan-Juventus, San Siro sarà sold out. Gullit presente per la premiazine; Milan-Juventus, a San Siro parte la premiazione delle leggende: si comincia da Gullit; Milan, Kakà, Ancelotti e Gullit si aggiungono alla Hall of Fame rossonera. Milan, senti Gullit: Allegri? Sento tanti lamentarsi del gioco, ma ha dato una mentalità vincenteRuud Gullit, leggenda del club rossonero ed ex centrocampista del Milan che verrà premiato in questi minuti sul prato verde di San Siro con l'introduzione nella Hall of Fame della società di Via Aldo ... calciomercato.com Gullit a Milan TV: Ai miei tempi San Siro non era così, oggi è più bello. Allegri? Tanti si lamentano ma ha dato una mentalità vincente alla squadraRuud Gullit, storico ex centrocampista del Milan verrà premiato tra poco a San Siro per la HALL OF HAME del Milan. Queste le sue parole ai microfoni di Milan TV: Un riconoscimento ... milannews.it Queste le parole di Gullit, ospite a San Siro per il suo inserimento nella Hall of Fame dei centrocampisti rossoneri! Quanto era forte l'olandese - facebook.com facebook 1’ | | We're underway at San Siro! ! #MilanJuve [0-0] x.com