Guido Veronese a Salerno per racconta Gaza | doppio incontro con lo psicologo
Martedì 29 aprile, a Salerno, l'Università ospiterà Guido Veronese, psicologo clinico dell'Università di Milano Bicocca, che terrà due incontri pubblici. Gli appuntamenti si concentreranno sulla situazione psicologica e umanitaria della popolazione di Gaza. L'evento coinvolgerà studenti, docenti e cittadini interessati a approfondire i temi legati alla crisi e alle sue conseguenze sulla salute mentale delle persone coinvolte.
Guido Veronese, psicologo clinico dell'Università di Milano Bicocca, sarà ospite dell'Università e della città di Salerno martedì 29 aprile per due incontri pubblici dedicati alla condizione psicologica e umanitaria della popolazione di Gaza. Il ricercatore presenterà il suo libro-reportage.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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