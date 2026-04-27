Guido Veronese a Salerno per racconta Gaza | doppio incontro con lo psicologo

Martedì 29 aprile, a Salerno, l'Università ospiterà Guido Veronese, psicologo clinico dell'Università di Milano Bicocca, che terrà due incontri pubblici. Gli appuntamenti si concentreranno sulla situazione psicologica e umanitaria della popolazione di Gaza. L'evento coinvolgerà studenti, docenti e cittadini interessati a approfondire i temi legati alla crisi e alle sue conseguenze sulla salute mentale delle persone coinvolte.