Come vivere più serenamente la terza e quarta età l’incontro con lo psicologo Antonello Culotta

Il medico Antonello Culotta organizza un incontro a San Bartolomeo al Mare per aiutare gli anziani a gestire le sfide dell’età avanzata. La sessione, prevista per mercoledì 18 febbraio, si terrà in uno spazio dedicato dove i partecipanti potranno scoprire tecniche pratiche e consigli concreti per affrontare con maggiore tranquillità gli anni della maturità.

San Bartolomeo al Mare: Uno Spazio per Affrontare la Serenità nell’Autunno della Vita. San Bartolomeo al Mare (Liguria) ospiterà mercoledì 18 febbraio un incontro dedicato alla psicologia dell’invecchiamento, con l’obiettivo di offrire strumenti e spunti di riflessione per vivere la terza e quarta età con serenità. L’evento, aperto a tutti e gratuito, si terrà dalle 16 alle 18 presso il Centro Incontro in giardini 1° Maggio, 7, e sarà condotto dallo psicologo e psicoterapeuta Antonello Culotta. Un Bisogno Sociale in Crescita. In una società spesso orientata alla giovinezza e all’efficienza, la riflessione sul valore del tempo e sulla bellezza di ogni fase della vita assume un’importanza crescente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Vivere il bagno senza paura diventa una priorità per tanti anziani e le loro famiglie.

ecco cosa è successo all'Auditorium Sant’Alessandro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.