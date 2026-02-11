ecco cosa è successo all'Auditorium Sant’Alessandro. Giovedì 12 febbraio, lo psicologo Osvaldo Poli ha parlato delle differenze tra il modo di essere padre e madre. L’evento ha attirato molti genitori e persone interessate a capire come educare i figli, con Poli che ha spiegato le diverse strategie e il ruolo di ciascun genitore.

L’EVENTO. Il noto psicologo e psicoterapeuta interviene giovedì 12 febbraio sulle differenze di stile educativo del padre e della madre. Giovedì 12 febbraio alle 20.30, all’Auditorium Sant’Alessandro di via Garibaldi 3, a Bergamo si terrà l’incontro dal titolo «Essere padre. Le differenze dello stile educativo del padre e della madre. Due sguardi diversi, un’unica visione educativa». Protagonista della serata sarà il noto psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli, che guiderà una riflessione sul ruolo paterno all’interno della famiglia e sulle specificità educative che caratterizzano padre e madre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Essere padre»: un incontro con lo psicologo Osvaldo Poli all’Auditorium Sant’Alessandro

