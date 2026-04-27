Guida all’indennità di invalidità | a chi spetta e come chiederla

Con l’avanzare dell’età, cresce la probabilità di sviluppare condizioni di salute che compromettono l’autosufficienza. Per questo motivo, esistono specifiche indennità previste dalla legge a favore di chi si trova in queste situazioni. La richiesta di tali indennità richiede il rispetto di determinati requisiti e una procedura ben definita. In questa guida vengono illustrate le categorie di persone che possono beneficiarne e le modalità per presentare la domanda.

QUANDO l’età avanza aumenta il rischio di contrarre patologie che possono rendere non autosufficienti. Una condizione però che purtroppo può insorgere anche da giovani magari per un incidente. In tutti questi casi lo Stato interviene economicamente con un assegno mensile pari, per il 2026, a 551,53 euro. Stiamo parlando dell’indennità di accompagnamento che spesso viene anche chiamata "pensione" di accompagnamento. Si tratta, come spiega l’ Inps di "una prestazione economica, erogata a domanda, a favore di persone mutilate o invalide totali per le quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita".🔗 Leggi su Quotidiano.net

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