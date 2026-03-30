Assegno ordinario di invalidità cosa cambia nel 2026 | a chi spetta e come funziona

Nel 2026, l'assegno ordinario di invalidità presenta alcune modifiche, con regole già stabilite e una nuova disposizione che estende la copertura a una fascia di lavoratori più ampia. La misura riguarda chi ha diritto a riceverlo e come viene erogato, con dettagli sui requisiti e le modalità di accesso. La discussione si concentra sulla sua applicazione e sulle eventuali novità introdotte.

L’Assegno ordinario di invalidità torna al centro dell’attenzione nel 2026, tra regole già note e una novità che amplia la tutela per una parte dei lavoratori. Si tratta di una prestazione previdenziale dell’INPS, disciplinata dalla legge 222 del 1984, destinata a chi vede ridotta a meno di un terzo la propria capacità lavorativa in occupazioni compatibili con le proprie attitudini. Non è quindi un sostegno assistenziale legato all’Isee, ma una misura che presuppone contributi versati: ne servono almeno cinque anni, di cui tre nel quinquennio precedente la domanda. L’assegno ha durata triennale, può essere rinnovato e dopo tre riconoscimenti consecutivi viene confermato automaticamente, salvo revisione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Assegno ordinario di invalidità, cosa cambia nel 2026: a chi spetta e come funziona Articoli correlati Assegno ordinario di invalidità Inps, aumenti in arrivo: ecco a chi spettano e quantoArrivano novità rilevanti per i titolari di assegno ordinario di invalidità (Aoi) calcolato interamente con il sistema contributivo. Assegno ordinario di invalidità, importo massimo, requisiti e limiti per il 2026L’assegno ordinario di invalidità è la prestazione economica, erogata dall’Inps ma solo su domanda, destinata ai lavoratori con capacità lavorative... Assegno Ordinario di Invalidità: Arriva l'Integrazione al Minimo! Una selezione di notizie su Assegno ordinario Temi più discussi: Assegno di invalidità 2026, da oggi sale a 611 euro anche per chi era escluso: nuova circolare INPS; NASpI e assegno ordinario di invalidità: diritto di opzione senza limiti temporali; Assegno ordinario di invalidità, cos’è, come prenderlo, importi 2026 e aumenti; Assegno ordinario di invalidità, se lo richiede un dipendente pubblico rischia il licenziamento?. Assegno ordinario invalidità guida completa requisiti domanda importi e aumentiAssegno ordinario di invalidità, cosa cambia con la nuova integrazione L’Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) dell’INPS è una prestazione previdenzia ... assodigitale.it Assegno ordinario di invalidità, importo massimo, requisiti e limiti per il 2026L’assegno ordinario di invalidità richiede requisiti medici e contributivi. Calcolare l’importo e presentare la domanda all’Inps. Ecco come ... quifinanza.it L’assegno ordinario di invalidità è un aiuto economico per chi ha una riduzione della capacità lavorativa. Non serve essere totalmente inabili, ma almeno ridotti a meno di un terzo. Serve però un requisito fondamentale: almeno 5 anni di contributi di cui 3 - facebook.com facebook