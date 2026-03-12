Altro colpo Guerri Napoli | arriva Milton Doyle

La Guerri Napoli ha annunciato l’acquisto di Milton Doyle in seguito all’infortunio occorso a Kristupas Zemaitis durante la partita contro la Virtus Bologna. La squadra ha reagito rapidamente, intervenendo sul mercato per rinforzare il reparto e coprire il ruolo lasciato libero dal giocatore lituano. La trattativa si è conclusa in tempi rapidi, garantendo così una pronta sostituzione.

Dopo l'infortunio del nuovo arrivato Kristupas Zemaitis, nella partita contro la Virtus Bologna, la Guerri Napoli ha deciso di intervenire repentinamente sul mercato per riempire il vuoto lasciato dal lituano. La società ha infatti appena annunciato l'arrivo di Milton Doyle, guardia americana classe 1993, proveniente dal massimo campionato australiano. Di seguito il comunicato ufficiale della società partenopea con le primissime parole di Doyle da nuovo giocatore della Guerri: "La Guerri Napoli comunica di aver ingaggiato l'atleta americano Milton Doyle fino al termine della stagione. Doyle è una guardia di 192cm, classe 1993, che può vantare una lunga esperienza internazionale.