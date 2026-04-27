Guerre e pace tra interessi e bisogni | l' incontro all’Accademia Concorsi Militari-Newform di Avellino

All’Accademia Concorsi Militari-Newform di Avellino si è svolto un incontro dedicato alla relazione tra guerre e pace, con un focus sugli interessi e i bisogni che influenzano le decisioni internazionali. Durante l’evento, sono stati discussi vari aspetti legati ai conflitti e alle strategie di mantenimento della pace, senza entrare in analisi di singole figure o enti. L’appuntamento ha coinvolto esperti e studenti interessati a comprendere le dinamiche attuali in ambito globale.