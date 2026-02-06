Sanità in Irpinia l’appello di Per Avellino | Riformare il sistema per rispondere ai bisogni della provincia fragile

Il movimento Per Avellino ha lanciato un nuovo appello per riformare il sistema sanitario locale. Chiedono interventi concreti per rispondere meglio ai bisogni di una provincia considerata fragile, dopo anni di criticità che non si sono risolte. La coalizione, composta da Avs, Controvento e SiPuò, ha presentato un manifesto con obiettivi chiari, puntando a cambiare le cose sul fronte della sanità in Irpinia.

Il movimento Per Avellino, coalizione che unisce i gruppi Avs, Controvento e SiPuò, ha presentato un manifesto finalizzato ad affrontare le criticità sanitarie che da anni affliggono la provincia irpina. Il documento, dal titolo "Un’agenda irpina per la prevenzione, l’assistenza e la cura nella provincia fragile", si propone di rispondere alle problematiche strutturali e alle sfide del territorio, a partire dalla constatazione che, a sei anni dalla pandemia da Covid-19, la sanità dell’Irpinia non ha ancora superato le carenze che la contraddistinguono. Secondo la coalizione, la provincia è gravata da una struttura sanitaria fragile, derivante da fattori quali la particolare configurazione geografica, l’invecchiamento della popolazione e la debolezza amministrativa e istituzionale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il ministro Garavaglia sottolinea l’importanza di un Sistema Sanitario Nazionale in grado di rispondere ai bisogni della popolazione in modo efficace e innovativo.

L’Irpinia affronta un difficile quadro sociale, segnato da precarietà e crescente fuga demografica.

