All' Accademia Concorsi Militari di Avellino l' Open Day che illustra l' accesso alle Forze dell' Ordine
All'Accademia Concorsi Militari di Avellino, si svolge un Open Day alle 10:30, per mostrare come si entra nelle Forze dell’Ordine. Durante l’evento, un gruppo di esperti spiegherà i passaggi necessari per iscriversi e intraprendere una carriera militare o di polizia. I partecipanti potranno scoprire i requisiti, i percorsi di formazione e le possibilità di crescita professionale. Verranno illustrate anche le procedure di accesso e le opportunità offerte dal settore.
La direttrice Filomena De Santis si rivolge ai giovani: «È necessario che chi voglia incamminarsi in un percorso formativo per entrare a far parte delle forze armate o di polizia sia consapevole già in partenza delle difficoltà che dovrà affrontare, ma anche delle opportunità che queste professioni offrono, tenendo presente che ogni particolare della preparazione e anche dell'aspetto dei candidati dovrà essere curato nei dettagli. E, per esperienza, sappiamo che, per farlo, è necessario affidarsi ad esperti.
Cantalamessa ad Avellino: sostegno alle forze dell’ordine, agricoltura e strategie di centrodestra per il voto
Il senatore Gianluca Cantalamessa è stato ad Avellino per una giornata intensa tra incontri con le forze dell’ordine, visite alle aziende agricole e confronti con i rappresentanti del centrodestra.
