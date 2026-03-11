guerra in medio oriente tre navi colpite vicino allo stretto di hormuz

L’11 marzo tre navi sono state colpite nelle acque vicino allo stretto di Hormuz. Le imbarcazioni si trovavano in quella zona quando sono state raggiunte da attacchi o incidenti non ancora chiariti. La regione, strategicamente importante, ha visto eventi simili in passato, senza che siano ancora state fornite spiegazioni ufficiali. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale e suscitato interrogativi sulla sicurezza marittima.

L’11 marzo almeno tre navi sono state colpite vicino allo stretto di Hormuz, che ha un ruolo strategico cruciale nel conflitto in corso in Medio Oriente, producendo conseguenze significative per l’economia mondiale. Una portacontainer, un cargo e una portarinfuse sono state colpite da “proiettili non identificati”, ha affermato l’agenzia marittima britannica Ukmto. I giornalisti dell’Afp hanno riferito di varie esplosioni a Doha, la capitale del Qatar, dove il ministero dell’interno ha avvertito di un “alto livello di rischio per la sicurezza”. Quattro persone sono invece rimaste ferite per la caduta di droni vicino all’aeroporto di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

